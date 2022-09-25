"Не піддамося": Кулеба відповів на погрози Путіна і Лаврова застосувати ядерну зброю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ядерні погрози російського керівництва, які лунали під час екстреного звернення Путіна і під виступу Лаврова на Генасамблеї ООН. Кулеба закликав світ діяти.

Кулеба наголосив, що ядерні погрози диктатора РФ Володимира Путіна ніколи не змусять Україну поступитися своїми інтересами у захисті держави від російської агресії.

Про це голова МЗС України написав у Twitter.

Очільник українського МЗС також закликав всі ядерні держави дати зрозуміти Путіну, що світ не терпітиме його безвідповідальні заяви про можливе застосування ядерної зброї.

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"Абсолютно неприпустимі безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і не буде терпіти", - йдеться в заяві Кулеби.

Нагадаємо, очільник російського МЗС Сергій Лавров під час Генасамблеї ООН знову пригрозив Україні ядерною зброєю. На пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста, чи застосує її РФ, у разі якщо Україна відвойовуватиме свої незаконно окуповані території, Лавров заявив: "Вся територія Російської Федерації, яка включена і може бути включена до Конституції, беззастережно перебуває під повним захистом держави. Усі закони, доктрини, концепції та стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію".

Своєю чергою радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Західні держави повинні серйозно ставитись до ядерного шантажу Росії.

Як повідомлялося, днем раніше стало відомо, що США здійняли у небо рідкісні літаки, які стежать за російськими ядерними ракетами.

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