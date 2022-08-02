"Не підемо на поступки": Єрмак заявив, що наступні місяці будуть вирішальними для ЗСУ

Наступні кілька місяців будуть вирішальними для українських військ на полі битви з російськими окупантами.

Україна ніколи не піде на поступки Росії, яка напала і цинічно нищить нашу землю, з точки зору своєї незалежності та територіальної цілісності.

Про це в інтерв'ю NHK заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У цій війні ми ніколи не підемо на поступки з точки зору своєї незалежності, територіальної цілісності та суверенітету", - сказав він.

За його словами, українські війська активізують контрнаступ на півдні, аби відвоювати всю захоплену Росією територію. Водночас, Єрмак вважає, що затяжна війна надасть перевагу російським військам.

На його думку, якщо бої триватимуть до зими, українським військам буде дедалі складніше відвоювати свою територію.

Єрмак також сказав, що всі обговорення спрямовані на те, щоб вжити всіх можливих заходів і досягти перелому в ході бойових дій. Очільник ОП закликав США та західних союзників запровадити нові санкції проти РФ та зазначив, що Кремль продовжує використовувати експорт енергоносіїв як важіль для усунення санкцій.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ворожу розвідгрупу поблизу Новополя та відбили штурм окупантів біля Трудолюбівки.

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