"Не планую нікуди переводити головнокомандувача Залужного": Зеленський відреагував на чутки

Президент Володимир Зеленський не планує переводити на іншу посаду головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Президент наголосив, що високо оцінює роботу головнокомандувача.

Про це Зеленський сказав 23 серпня у Києві на брифінгу, відповідаючи на запитання, як він оцінює роботу Залужного, бо "починають з'являтися чутки", що президент нібито хоче перевести його на іншу посаду, передає Liga.net.

"Не планую нікуди переводити головнокомандувача Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі за різними напрямами. Це і Залужний, і Ковальчук (командувач Оперативним командуванням "Південь" Андрій Ковальчук – ред.), і Сирський (командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський – ред.)... Я не хочу всіх називати. Думаю, наші люди знають усіх наших героїв. Ця команда є, вона працює. Головна оцінка – ми тримаємося. Значить, оцінка висока. Коли ми переможемо – буде найвища оцінка", – відповів президент.

Зазначимо, 17 серпня заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр повідомила, що в інформаційному просторі Росії та України поширюється наратив, який деструктивно впливає на наступальний потенціал українського суспільства – про нібито конфлікт між Генштабом ЗСУ з одного боку та Офісом президента та Міноборони – з іншого. За її словами, це протистояння вигадане російськими підрозділами ІПСО.

Нагадаємо, Держдума РФ готує спеціальну заяву щодо України.

Він не знає, що таке радянська армія: історія головнокомандувача Залужного

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