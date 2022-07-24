Не по посадженому: у родини із Київщини поміж капусти і буряків досі ржавіє танк РФ, який не встигли вчасно забрати

На те, щоб танк забрали з городу, сім’я чекала півтора місяці, але по техніку не приїжджали, а розсада в’янула, тому й засадили город. І зараз вже техніку не віддають, йдеться в ТСН.

У господині Юлії поміж помідорами і кабачками ржавіє російський танк. Велику Димерку російські війська окупували у березні. Свою техніку поставили на людських обістях: поховали за хатами, повкопували на городах. Цей танк, аби замаскувати, понакривали килимами - розповідають сусіди, які пробули в селі всю окупацію. Юлія з чоловіком та трьома дітьми встигли виїхати. Після деокупації застали розвалену хату, розбомблений гараж разом з авто, згорілий сарай, вцілів лишень льох.

Жінку підбадьорила донька, яка біля танка насіяла квіти. «Коли посеред городу отаке, хотілося чимось прикрасити», - каже вона.

У родині до найменшого привчені до праці. Сім'я заробляла тим, що вирощувала і продавала зелень. Город - це їхній хліб. Півтора місяці, кажуть, чекали, коли з ріллі приберуть того танка. Черга до них ніяк не доходила, а розсада уже в’янула. Тому по городу визбирали уламки, зарівняли усі вирви та трохи розвернули дуло. «Чоловік трішки повернув, щоб краще було виорати город», - розповідає жінка.

Про те, що засадять город - попередили місцеву владу. «Сказали, що ніхто не буде турбувати, а потім почали їздити, щоб забирати танка. Ну куда його забирати, коли запаханий город. Може хоть капуста вродить біля танка», - каже господиня.

Капусту біля танка - жартома сфотографувала подружка і викликала у мережі, фото стали вірусними. Про те, як ворожа російська техніка не зупиняє працелюбний український народ - знімати у Велику Димерку потягнулися іноземні журналісти.

Селищний голова теж на місці, розповідає, що розгребти наслідки окупації у громаді не можуть і досі. Лишень у Великій Димерці геть розвалені із сотня хатів. Родинам радить усі збитки фіксувати і чекати допомоги від держави. «Основне, що вони руки не складають. Вони працюють і рухаються, іншого виходу немає - троє дітей, треба працювати», - кажуть в селі.

Багатодітна родина, у якої нічого не лишилося, тільки город і танк на ньому - винаймають у селі хату і продовжують гуртом трудитися. Танк з городу родина віддасть, але це вже восени, коли капусту зріжуть, буряки викопають, бо куди пускати техніку по посаджетному.

За знесенею башнею уже сходить новий урожай зелені. Потім її продаватимуть і знову складатимуть копійка до копійки, на відбудову ж потрібні мільйони.

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