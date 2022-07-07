"Не починали, але вже закінчуєте": Арестович відповів на погрози Путіна

Заяви російського диктатора Путіна про те, що "Росія ще не починала війну проти України", розраховані на внутрішню аудиторію.

У РФ є ще сили на наступ, але він триватиме максимум місяць-півтора.

Про це радник голови ОП Олексій Арестович сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Путін виступає для внутрішньої аудиторії. Вони провели якісь заміри, подивилися на запити суспільства та намагалися якось на це відповісти. На це все є одна відповідь: не починали, та вже закінчуєте. Всім цим потугам залишилося дуже недовго. Місяць-півтора і вони помалу все згортатимуть, мається на увазі спроби наступу", - пояснив Арестович.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у четвер, 7 липня, знову вдався до погроз Україні. Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв, "Росія ще не починала воювати".

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