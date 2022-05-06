"Не подобається, пизд*й назад": РФ "киданула" напризволяще переселенців із так званих "ЛДНР", які виїхали до Росії

"Не подобається, пизд*й назад": РФ "киданула" напризволяще переселенців із так званих "ЛДНР", які виїхали до Росії

Жителька Краснодарського краю розповіла своєму чоловіку-окупанту, як Росія насправді "турбується" про переселенців із так званих "ЛДНР", які виїхали до РФ, тікаючи від війни.

Реальність, яку показують через телевізор російські засоби масової пропаганди про нібито допомогу "нещасним" жителям Донбаса, відрізняється.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

"Баба з Донеччини розказувала, що їм обіцяли одне житло, а дали інше, обіцяли по-одному годувати, а годують по-іншому", - розповідає жінка.

Під час розмови вони удвох не стримують емоції та не добирають слів: "Не подобається, пизд*й назад, тебе сюди ніхто не кликав і ніхто тут не тримає!".

"Тож реальність, у яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій України, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу "жителям Донбаса". Відігравши роль "біженців" на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються "людьми другого сорту" в оточенні росіян, які їх відверто зневажають", - зауважує пресслужба СБУ.

Як повідомляли раніше, у Харківській області СБУ провела успішну спецоперацію та взяла в полон групу снайперів РФ, які обстрілювали позиції українських захисників.

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