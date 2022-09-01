Не покажуть ключові об’єкти ЗАЕС: у Міненерго розповіли, як росіяни можуть перешкодити роботі МАГАТЕ

Російська сторона, вдаючись до маніпуляцій, може не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.

Українська сторона обговорила з представниками місії перелік об’єктів ЗАЕС, які мають бути оглянуті, і ці пропозиції практично повністю збігаються з оцінками експертів МАГАТЕ. Але головне, щоб росіяни допустили фахівців до тих об’єктів, які місія має оглянути.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ключове – аби росіяни дійсно допустили до тих об’єктів, які місія має на меті оглянути. Ми розуміємо, що можуть бути маніпуляції: показати якусь картинку чи скласти маршрут, де за фактом місія просто не зможе побачити, що відбувається. І тоді, безумовно, це може поставити під сумнів результати", - сказав Галущенко.

Він наголосив, що нинішній формат роботи місії – новий. За його словами, раніше місії їхали на місце вже за фактом певних подій на ядерних об’єктах. Нині ж поїздка МАГАТЕ "відбувається наперед, щоб убезпечити від варварських вчинків, які Росія чинить на ЗАЕС".

Галущенко зауважив, що вкрай важливо, щоб в новому форматі роботи місія реалізувала й інші питання.

"Перш за все, окрім суто технічної функції, показати ті загрози ядерній безпеці, які несуть на території АЕС присутність збройних сил рф, зброї і тяжкої техніки", - пояснив він.

Очільник Міненерго підкреслив, що до складу місії входять справжні фахівці своєї справи, які мають неабиякий досвід, і Україна цінує їхні зусилля, спрямовані на забезпечення ядерної безпеки не тільки нашої держави, а й усього світу.

Галущенко нагадав, що Україна очікує, що результатами роботи місії стануть деокупація ЗАЕС, її повернення під повний контроль України та подальша демілітаризація території навколо станції.

Нагадаємо, напередодні, 31 серпня, окупанти змусили МАГАТЕ стояти в черзі на КПП.

Як повідомляється, у день приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС росіяни накрили вогнем Енергодар і б'ють по маршруту місії.

Тим часом через обстріли на Запорізькій АЕС вимкнувся 5-й енергоблок.

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