"Не помітив якогось суттєвого відступу": МЗС Франції упевнений, що Путін і надалі намагатиметься окупувати всю Україну

На думку чиновника, переговори у Стамбулі не дали суттєвого прогресу.
МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан упевнений у тому, що президент Росії Путін і надалі намагатиметься окупувати всю Україну.
Про це він розповів в інтерв'ю газеті Le Figaro.
За його словами, Путін може продовжити спроби окупувати всю територію України. Водночас, зазначає чиновник, переговори у Стамбулі не дали суттєвого прогресу.
"Попри те, що російські сили просуваються повільніше, ніж сподівався Кремль, я не помітив якогось суттєвого відступу або навіть реального припинення вогню. Так званого "режиму тиші", оголошеного вчора росіянами на кілька годин у Маріуполі, явно недостатньо”, - наголосив Жан-Ів Ле Дріан.
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