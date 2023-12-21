Не потрібно себе обманювати: у Зеленського змалювали перспективу в разі "класичної нескінченної війни"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, якщо не фіналізувати війну з РФ, то Україна зіткнеться з "класичною нескінченною війною" у різних проявах.

Про це йшлося в ексклюзивному інтерв'ю Михайла Подоляка "24 Каналу".

За його словами, якщо війна не завершиться перемогою України, в нашій державі вбиватимуть людей, українці будуть змушені звідси виїздити, і поступово Україна припинятиме існувати як перспективна держава. Навіть просто як держава.

"Тому не треба себе обманювати", – додав він.

Якою має бути перемога України

Якщо у Росії залишиться хоча б клаптик української території, вона постійно наголошуватиме на тому, що нібито "нацисти вбивають" фейкових "жителів Донбасу", зауважив Подоляк.

"Тому вони мають за рік чи два знову розпочати в Україні "спеціальну воєнну операцію". Зрозуміло, що так і буде. Інакше навіщо тримати під контролем чужу територію, якщо ця ситуація не використовуватиметься як привід для подальшої експансії?" – додав він.

За словами Подоляка, якщо демократичний світ хоче мати міжнародні правила, які працюють, міжнародні інститути, які можуть превентивно розв'язувати конфліктні ситуації, суттєве зменшення донатів у тероризм, у політичні провокації тощо, – він має прийти до розуміння, що означає перемога України.

Насамперед це перемога не України, а демократії. Вона означає, що у Росії має початися обов'язкова внутрішня трансформація політичної системи – Путіна та його оточення. Водночас уся ця російська еліта має програти та зникнути, і має відбутися революція в самій Росії.

Риторика Росії

Він наголосив, що росіяни змінили риторику, знову агресивно поводяться. Ба більше, очільника МЗС РФ Сергія Лаврова запрошують на Раду міністрів ОБСЄ до Скоп'є в Македонії. ОБСЄ хоче з ним поговорити щодо безпекового контуру в Європі.

"Росія, якщо залишиться хоча б на клаптику української території, не піде на трансформацію своєї політичної системи, путінська еліта не зникне. Росія, хоч і залишиться під санкціями, постійно торгуватиметься, щоб їх скасували, або шукатимеме шляхи, як їх обійти", – зауважив Подоляк.

Це, за його словами, означає подальшу війну, але в іншому вигляді. Тому компромісів немає.

Будь-який компроміс виключає програш Росії з юридичної точки зору. Відповідно виключає відповідальність за масові злочини. Тобто всі їхні злочинні дії в Україні – вбивства, ґвалтування, атаки крилатими ракетами, викрадання дітей, геноцид дорослого населення на окупованих територіях, зокрема в Київській області, – не матимуть жодної юридичної відповідальності.

"Єдиний спосіб усе це закінчити й отримати хоча б 15–30 років, які дозволять перебудувати Україну, її інфраструктуру, зокрема військову, виробництва, кордони, а також інформаційний, культурний та інші простори, а згодом по-справжньому влитися до європейської спільноти і стати частиною Євросоюзу – це тактична поразка Росії по лінії фронту – на будь-якому напрямку", – додав Подоляк.

Нагадаємо, як українські експерти, так і західні аналітики вважають, що США набагато більше зацікавлені в перемозі України у війні проти РФ, ніж багатьом здається. Однак Росія має шанси завоювати Україну повністю, якщо Штати та Європа припинять її підтримувати.

Читайте також: