"Не загасити - не вкрасти": в Маріуполі українські партизани влаштували пожежу на полях з зерном

В окупованому росіянами Маріуполі українські партизани передали військовим злочинцям РФ “палкий привіт”. Там горять поля з зерном, яке росіяни хотіли вивезти на територію Росії.

В окупованому росіянами Маріуполі горять поля з українським зерном, яке окупанти хотіли незаконно вивезти на територію РФ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

“Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полів біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська-Донецька. А поруч - фортифікації, склади техніки з БК та мінні поля, які з переляку понаробила мра**та. Не загасити - не вкрасти. Маємо надію, що вогонь перекинеться на базу окупантів і буде прекрасна "бавовна". Відплата не просто поруч. Вона вже на марші”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладників Biber.

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