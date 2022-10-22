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Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішеннями щодо ППО для України – Кулеба

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Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішеннями щодо ППО для України – Кулеба

Фото: Associated Press

Міністр звернувся до західних парнерів на тлі масованих ракетних обстрілів РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після чергового удару РФ по об’єктах інфраструктури закликав країни Заходу не зволікати з наданням Україні засобів протиповітряної оборони.

Про це він написав у Twitter.

"Субота в Україні розпочалася шквалом російських ракет, спрямованих на об'єкти критичної цивільної інфраструктури. Частину з них ми перехопили, інші вразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. Не повинно бути жодної хвилини зволікання в столицях з прийняттям рішення про системи протиповітряної оборони для України" – написав Кулеба.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня 

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Ракети вдалося збити під час двох серії "тривог". Про успішну роботу ППО повідомили і на Львівщині.

У Хмельницькому зранку прогримів вибух. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області. Окупанти влучили у об'єкти інфраструктури в Шепетівському і Хмельницькому районах.

 У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

Двіча за день атакували росіяни Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова. 

Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах.

Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. У частині Рівнеського району зникло електроживлення. 

Двох ракетних ударів було завдано по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області. В результаті влучання постраждало троє людей. Усім потерпілим надають медичну допомогу.

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