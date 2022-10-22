Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішеннями щодо ППО для України – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після чергового удару РФ по об’єктах інфраструктури закликав країни Заходу не зволікати з наданням Україні засобів протиповітряної оборони.

Про це він написав у Twitter.

"Субота в Україні розпочалася шквалом російських ракет, спрямованих на об'єкти критичної цивільної інфраструктури. Частину з них ми перехопили, інші вразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. Не повинно бути жодної хвилини зволікання в столицях з прийняттям рішення про системи протиповітряної оборони для України" – написав Кулеба.

Saturday in Ukraine starts with a barrage of Russian missiles aimed at critical civilian infrastructure. We have intercepted part of them, others hit targets. Air defense saves lives. There should not be a minute of delay in capitals deciding on air defense systems for Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Ракети вдалося збити під час двох серії "тривог". Про успішну роботу ППО повідомили і на Львівщині.

У Хмельницькому зранку прогримів вибух. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області. Окупанти влучили у об'єкти інфраструктури в Шепетівському і Хмельницькому районах.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

Двіча за день атакували росіяни Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах.

Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. У частині Рівнеського району зникло електроживлення.

Двох ракетних ударів було завдано по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області. В результаті влучання постраждало троє людей. Усім потерпілим надають медичну допомогу.