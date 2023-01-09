Не повірили навіть пропагандисти: Міноборони РФ розкритикували за фейкову "відплату" у Краматорську

Міноборони РФ 8 січня оголосило, що російські сили провели "операцію відплати" проти українських військ у відповідь на удар по Макіївці.

Російські пропагандистські військові блогери та кореспонденти розкритикували заяву Міноборони РФ, назвавши її фейковою.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, Міноборони Росії "помилково заявило", що від удару по кількох пунктах тимчасової дислокації ЗСУ в Краматорську Донецької області нібито загинули понад 600 українських військовослужбовців. Однак, журналісти, які побували на місці атаки в Краматорську, заявили, що удару було завдано пустій школі. Більше того, навіть російські пропагандисти не повірили своєму військовому відомству.

"Пропагандисти розкритикували російське військове керівництво за те, що воно сфабрикувало історію, щоб "помститися" за удар по Макіївці, замість того, щоб покласти на себе відповідальність за втрати", - зазначили в ISW.

В Інституті додали, що РФ постійно вдається до подібних фейків. Так, на початку масованої кампанії ударів по інфраструктурі України у жовтні 2022 року Міноборони Росії використало аналогічне формулювання "відплати" за удари по Кримському мосту.

"Реакція Міноборони Росії на удар по Макіївці вкотре відкрила можливість для рішучої критики російського військового керівництва щодо ведення війни", - наголошують аналітики ISW.

Удар по казармі в окупованій Макіївці

Нагадаємо, що у новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці було знищено будівлю колишнього профтехучилища, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії із Саратовської області. Точної кількості загиблих та поранених не називають. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків". За неперевіреною інформацією, щонайменше половина з них загинула.

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