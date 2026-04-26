Не повторний наступ: генерал СБУ пояснив, в чому основна небезпека від Білорусі

Головна загроза з боку Білорусі полягає не у можливому повторному наступі, а в тому, шо її територія використовується для постійного тиску з боку Росії, яка фактично використовує сусідню країну як плацдарм.

Про це в етері Еспресо заявив генерал-майор запасу СБУ, директор агентства реформування сектора безпеки, заступник голови СБУ (2014–2015 рр.) Віктор Ягун.

«Важливо розуміти, що Білорусь точно вже не є сусідньою країною України й Польщі, фактично, ця територія є військовим плацдармом Росії», — пояснив він.

За словами Ягуна, основна небезпека полягає саме у постійному тиску, а не у підготовці до наступу.

«Загроза полягає не в наступі, а у постійному тиску. Зокрема, як на Україну, так і на Польщу. Чи можливий наступ з території Білорусі? Станом на сьогодні однозначно ні», — зазначив генерал.

Він наголосив, що білоруська армія не має необхідних ресурсів і мотивації для масштабної операції.

«Тобто, це неможливо провести під виглядом самостійної операції Білорусі. Білоруська армія не має ані ресурсів, ані мотивації для великого наступу», — додав він.

Водночас, за словами Ягуна, ситуація може змінитися у разі повного контролю Росії над використанням білоруської території.

«Важливо інше. Якщо Росія вирішить, що територія Білорусі знову буде використана без жодних обмежень, то Москва може провести певні дії навіть без згоди білоруського керівництва», — пояснив він.

У такому випадку, за його словами, білоруські військові можуть бути інтегровані в російські підрозділи.

«За такого сценарію білоруська армія буде розпорошена по російських підрозділах і тоді питання мотивації й наявності досвіду вже не буде стояти», — підсумував Ягун.

Раніше повідомлялося, що Кремль зацікавлений у тому, щоб втягнути Білорусь у повноцінну війну проти України.

Ми раніше інформували, що Росія вкотре намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь, заявив президент України.