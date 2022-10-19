Не працює електротранспорт і багато підприємств: мер Житомира розповів про ситуацію у місті після атаки РФ

Ворог 18 жовтня завдав ударів по тих самих об'єктах, що і минулого тижня.

У Житомирі 19 жовтня не працює електротранспорт і багато підприємств через вчорашні ворожі удари по об'єкту енергозабезпечення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Останній район міста вчора отримав електроенергію о 22 вечора. Електротранспорт вчора не працював, сьогодні не працює і велика кількість підприємств без електропостачання. Ми збільшуємо кількість автобусів на маршрутах. Ситуація така була у нас протягом останнього тижня, бо минулого тижня ворог завдав ракетного удару по тих самих об’єктах", - зазначив мер.

Він також наголосив, що у Житомирі розробили систему, за якою місто зможе працювати абсолютно без постачання електричної енергії. Її буде введено в експлуатація приблизно за 1,5 місяця.

Нагадаємо, 18 жовтня РФ знову масовано обстріляла Україну. Так, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Києва - вдарили трьома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури в Деснянському районі столиці, внаслідок чого загинуло троє людей. Також завдали ударів по об'єктам енергозабезпечення у Житомирі, внаслідок чого місто залишилося без світла і води.

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