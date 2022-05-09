"Не працює лише 17% бізнесу": Шмигаль назвав приголомшливу кількість українців, які вже повернулися на Батьківщину

Україну були змушені покинути близько 5 мільйонів осіб через повномасштабну війну, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним.
Від початку війни з України виїхало близько 5 млн осіб, але зараз люди повертаються. За останніми даними, на Батьківщину повернулось 4,7 млн українців.
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Близько 5 мільйонів осіб. Офіційно зафіксована цифра – це 4,7 мільйона. За останніх понад два тижні 700 тисяч українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну", - сказав він.
За словами голови уряд, те, що громадяни повертаються відчувається по тому, як оживають міста.
"Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%. Тобто ми розуміємо, що бізнес повертається до роботи, люди повертаються", - пояснив прем'єр.
Нагадаємо, у Польщі для школярів з України підготували деякі спрощення під час іспиту з математики.
Читайте також:
- Кожен четвертий працездатний біженець з України вже легально працевлаштувався в Польщі
- Джилл Байден зустрілась з українськими біженцями в Бухаресті (відео)
- Українцям у Варшаві змінили точку видавання PESEL: що сталося і де тепер його можна отримати