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"Не працює лише 17% бізнесу": Шмигаль назвав приголомшливу кількість українців, які вже повернулися на Батьківщину

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"Не працює лише 17% бізнесу": Шмигаль назвав приголомшливу кількість українців, які вже повернулися на Батьківщину

Associated Press

Україну були змушені покинути близько 5 мільйонів осіб через повномасштабну війну, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним.

Від початку війни з України виїхало близько 5 млн осіб, але зараз люди повертаються. За останніми даними, на Батьківщину повернулось 4,7 млн українців.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Близько 5 мільйонів осіб. Офіційно зафіксована цифра – це 4,7 мільйона. За останніх понад два тижні 700 тисяч українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну", - сказав він.

За словами голови уряд, те, що громадяни повертаються відчувається по тому, як оживають міста.

"Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%. Тобто ми розуміємо, що бізнес повертається до роботи, люди повертаються", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо,  ​​​​​у Польщі для школярів з України підготували деякі спрощення під час іспиту з математики.

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