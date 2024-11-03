Деякі західні безпілотники стикаються з труднощами під час спроб прориву через щільні російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це виданню Newsweek розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів (УБпАК) "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Рустам Нургудін.

Батальйон «Ахіллес» у середньому витрачає близько 3000 FPV-дронів на місяць, віддаючи перевагу простішим моделям, оскільки складніша західна техніка часто виявляється непридатною для такого типу роботи через умови на полі бою.

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"Найкращі зразки зброї, як-от артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням, не працюють взагалі. Найкращі безпілотники не літають", — підкреслив Рустам Нургудін на брифінгу для оборонних компаній і журналістів у Лондоні.

Олександр Камишін, колишній міністр стратегічних галузей промисловості України, який наразі очолює оборонну промисловість країни, також зауважив, що фінансування є серйозною проблемою. Він пояснив, що можливості України у сфері безпілотників значно перевершують наявне фінансування, що йде на підтримку понад 250 компаній, які займаються їх виробництвом.

"Серед країн НАТО та їхніх військових ніхто не розуміє, що відбувається", — сказав Нургудін. Він додав, що все ще існує нерозуміння того, який вигляд має сучасна війна, багато в чому заснована на бойових діях в Афганістані та Іраку.

Нагадаємо, Україна використовує десятки вітчизняних доповнених систем штучного інтелекту для своїх дронів, щоб досягати цілей на полі бою без пілотування.