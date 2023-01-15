"Не приховуватиму - приємно": у Росії задоволені вбивством цивільних у Дніпрі та погрожують іншим містам

Російський пропагандист, журналіст "Комсомольської правди" Сергій Мардан не приховує, що задоволений вбивством цивільних людей у багатоповерхівці в Дніпрі. Ба більше - він погрожує Харкову та Києву.

Він назвав ракетний удар по житловій багатоповерхівці у святковий вихідний день "чудовим феєрверком".

"Відзначили чудовий феєрверком. Таким ось, як належить. Приємно? Не приховуватиму - приємно! Але приємніше було б побачити рознесений у мотлох якийсь дніпровський міст", - заявив російський пропагандист.

Він закликав подивитися на фотографії зруйнованого росіянами Маріуполя.

"Навіть якщо в цей будинок потрапила наша ракета, особисто для мене це взагалі не змінює нічого. Ну подивіться на фотографії Маріуполя - ось, що буде з Харковом. Так, буде. І з Дніпропетровськом це буде, і з Києвом це буде!" - сказав Мардан.

Ракетний удар по Дніпру

Нагадаємо, що станом на вечір 15 січня рятувальники разом із волонтерами розібрали приблизно половину завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Дніпрі.

Наразі відомо про 29 загиблих, 73 поранених. У лікарні перебувають 30 людей, 12 із них у тяжкому стані. З-під завалів дістали 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 людей невідома.

Трагедія у Дніпрі: рятувальники, волонтери та мешканці продовжують розбирати завали

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