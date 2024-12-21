"Не припиняють атак": військовий про ситуацію на Покровському напрямку

Окупанти на Покровському напрямку не припиняють атак. Вони застосовують FPV-дрони, артилерію та авіацію для ударів по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив герой України та командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБР НГУ Віталій Литвин в етері “Ми-Україна”.

За його словами, російські війська зберігають високу інтенсивність атак на Покровському напрямку, просуваючись вздовж лінійних орієнтирів, таких як залізничні шляхи та траса з Селидового до Покровська.

Вони також активно застосовують FPV-дрони на оптоволокні, які важко нейтралізувати через їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

“Тиск ворога не знижується: артилерійські обстріли, удари авіабомбами та використання звичайних FPV-дронів на різних частотах є постійними. Так само по самому Покровську здійснюються удари - таким чином ворог намагається унеможливити пересування ЗСУ по самому місту. Тому що саме там відбувається логістика. Ворог, коли впирається у якісь ВОПи розуміє - якщо знищити логістику, то він виснажить їх набагато швидше”, – зазначив Волошин.

Нагадаємо, армія РФ намагається прорватися до Покровська в Донецькій області. Це місто є останнім великим населеним пунктом перед адмінкордоном із Дніпропетровською областю.

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