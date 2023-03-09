Не прийшли до військкомату: комісар розповів, скількох оштрафували на Харківщині

На сьогодні в області формують новий запас з військовозобов'язаних. Їх, зокрема, навчатимуть на закордонній військовій техніці.

За неявку до військкомату під час мобілізації на Харківщині було оштрафовано 600 військовозобов’язаних і це лише за останні два місяці.

Про це обласний військовий комісар Володимир Арап розповів на брифінгу, повідомляє "Суспільне".

Він уточнив, що ті, хто не прийшли до ТЦК та СП (військкоматів), були оштрафовані на суми від 1000 до 5000 грн.

"Але є так категорія військовозобов'язаних, які вже отримали повістку, пройшли медичне обстеження і їм вже треба було прибути з речами для відправки. Якщо така категорія не з’являється, то це вже кримінальна відповідальність. Вони можуть бути засудженими на три або п'ять років", – зауважив Арап.

Він також поінформував, що на сьогодні на Харківщині формують новий запас з військовозобов'язаних. Мобілізованих навчатимуть на військовій техніці, яку що надійде з-за кордону.

Військовий комісар зазначив, що мобілізованим без військового досвіду під час служби залишать їхні цивільні спеціальності: водій, інженер або бухгалтер. Або ж можна буде опанувати нову спеціальність.

"Ми нині формуємо велику кількість нових підрозділів. У нас дуже багато надходить військової техніки з-за кордону, яку також треба опанувати. Для цього ми набираємо певний ресурс", – сказав Арап.

Нагадаємо, раніше адвокат Андрій Новак пояснив, які причини законно дозволяють не прийти до військкомату, коли повістка на руках. Йдеться про стан здоров’я, смерть рідних, догляд за хворими рідними, стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація та складання іспитів у ВНЗ. Однак, аби не було негативних наслідків, пізніше все одно доведеться з'явитися до військкомату.

Адвокат Андрій Новак про бронювання співробітників, вручення повісток і заборона на виїзд посадовців

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