"Не продам ні за що!": під час обміну воїн не стримав емоцій та розповів про любов до України

Обмін полоненими

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У четвер, 12 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими. Один із воїнів розчулився та гучно розповів близьким, як він любить Україну та українців.

Кадри оприлюднили у Мережі.

«Україна понад усе! Я незламний. Я люблю свою країну, я не продам її ні за що! Я люблю Україну, я люблю вас, я люблю цих людей», — сказав захисник.

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Раніше стало відомо, що 12 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими. До України повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники.

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

«Серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше ніж три роки. Усі визволені Оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти», — йдеться у повідомленні Координаційного штабу.