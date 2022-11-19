Не програти чи виграти війну: експерт пояснив різницю цитатами Залужного

Здатність України не тільки стримувати окупантів та контратакувати, але й перемогти ворога, залежить від постачання озброєння насамперед від США.

Якщо західні партери України будуть лише допомагати не програти війну з Росією, вона може розтягнутися в часі і стати непосильною ношею.

Про це говорив у своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов.

Цитуючи головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, він зауважив, що з мінімальним постачанням потрібного озброєння ми зможемо проводити оборонну операцію та контратакувати в одному певному напрямку.

“Для контрнаступальних дій нам потрібно якийсь час накопичувати резерви - те озброєння, яке до нас приходить, люди, які навчаються за кордоном. Ми накопичуємо, формуємо угруповання. Це називається не дати програти, війна розтягується в часі”, - пояснив Жданов.

Згадуючи слова головнокомандувача ЗСУ, експерт зауважив, що для перемоги Україні потрібно 10-20 бригадних комплектів техніки та озброєння, а люди для цього у нас є.

“У цьому кардинальна різниця. Очевидно, в США не поспішають виграти війну”, - припустив він.

За словами експерта, насторожують припущення, що війна може протривати до 2024 року, тобто до виборів у США. Він нагадав, що того року також будуть відбуватися вибори і в Україні, і в РФ.

“Затягування до того часу буде непідйомною ношею”, - вважає Жданов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відверто сказав, що не знає, коли закінчиться війна в країні, проте МВФ він сказав, що "скоро".

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