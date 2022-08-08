Не проходять жодної підготовки: Гайдай розповів, навіщо Росія використовує в'язнів у війні проти України

Росія використовує своїх в'язнів у війні проти України, як "гарматне м'ясо".

Засуджені, які погодились воювати проти України, не проходять жодної військової підготовки, їх використовують для виявлення позицій ЗСУ.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері телемарафону.

За його словами, російські ув'язнені, які погоджуються воювати проти України не проходять жодної військової підготовки, у них немає нормальної зброї. Росія їх кидає на передову тільки для того, щоб виявити позиції ЗСУ. Через те російські засуджені постійно гинуть.

"Загиблих з ПВК не обліковують", — пояснив Гайдай.

Нагадаємо, очільник "ПВК "Вагнер" особисто вербує ув'язнених в РФ для війни в Україні.

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