"Не вдасться під дурня закосити": російський політичний діяч вважає, що хвороба Путіна не врятує його від суду

"Не вдасться під дурня закосити": російський політичний діяч вважає, що хвороба Путіна не врятує його від суду

Діагноз Путіна не захистить його від міжнародного трибуналу та суду в Гаазі.

Таку думку висловив російський політичний діяч та правозахисник Марк Фейгін.

За його словами, ймовірні психічні розлади очільника країни-агресора не врятують його від суду.

“Одне з авторитетних західних видань опублікувало діагноз Путіна, написавши, що в нього стероїдна лють на тлі прийому стероїдів через його хворобу. Уявляєте – стероїдна лють у Путіна. Але я вам так скажу: не вдасться під дурня закосити. Цілком можна говорити про те, наскільки адекватна поведінка Путіна, яка веде до загрози усьому людству, а не тільки Україні: всі ці іграшки термоядерні й заяви про прийняті рішення”, - розповів Марк Фейгін.

Він також додав, що не один Путін може бути з психічними розладами, а й його оточення, яке “боїться і наче стилізується під свого безумця”.

Нагадаємо, що Білорусь привела сили у вищі ступені боєготовності, а війська РФ обладнують позиції в Курській області.

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