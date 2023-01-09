"Не просто брудний трюк": Резніков розповів, як РФ намагалася завербувати дітей для збору даних

Резніков розповів про намір окупантів використати дітей, що є не просто підступом, а військовим злочином.

РФ мала намір використати українських дітей у своїх злочинних військових цілях через мобільну гру.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його даними, окупанти через мобільну рухливу гру намагалися "вивідати" в українських дітей важливу інформацію. Ворог хотів, щоб неповнолітні через гру неусвідомлено розкрили дані про розташування стратегічно важливих об’єктів.

"росіяни намагалися використати українських дітей, щоб через рухливу гру несвідомо надати інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів. Це не просто брудний трюк, це військовий злочин", - розповів очільник Міноборони.

Він наголосив, що у резолюції Радбезу ООН від 1999 року перераховано шість типів серйозних порушень проти дітей під час збройних конфліктів і РФ вже вчинила їх усі.

"Росія вчинила їх усі. Ми повинні пам'ятати про це і покарати зло", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, Резніков також назвав кількість викрадених окупантами українських дітей.

Раніше ми розповідали щемливу історію підлітка з Маріуполя, якого росіяни депортували до Москви і забороняли говорити українською. Прочитати її можна за цим посиланням.

Як повідомлялося, російський військовий вибухнув ненавистю до українського народу і зокрема до немовлят. Окупант заявив, що українських дітей "потрібно ще душити в утробі" матері. Про це свідчить його телефонна розмова, яку перехопила українська розвідка.

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