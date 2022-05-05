"Не раніше кінця травня": Арестович повідомив, коли нова зброя змінить ситуацію на фронті

"Не раніше кінця травня": Арестович повідомив, коли нова зброя змінить ситуацію на фронті

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припустив, що нове озброєння для України від західних союзників зможе змінити ситуацію на окремих напрямках фронту не раніше кінця травня.

Арестович також повідомив, що ймовірно, в Україні вже десь "героїчно стріляють" кілька американських гаубиць M777, але це не та кількість, яка суттєво може вплинути на хід бойових дій.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Я думаю, що парочка (гаубиць M777 – ред.) вже є і десь героїчно стріляє, але це не та кількість, яка суттєво може вплинути на хід бойових дій навіть на конкретній ділянці рубежів або позицій. Їх має бути дуже багато на конкретному напрямку, щоб вони щось змінили, десятки. Такого поки немає ніде", – розповів Арестович.

"Накопичення (українськими військами озброєння – ред.) до значущих результатів, які можуть кількість привести в якість – я думаю, – не раніше кінця травня, якщо не пізніше взагалі. Там коливається від дуже багатьох показників. Тому я даю роскид – від кінця травня до середини червня-кінця червня у товарних кількостях, здатних змінити ситуацію на полі бою на окремих напрямках", – додав радник голови ОП.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський поговорив з прем’єром Британії Борисом Джонсоном про потреби ЗСУ, зокрема – надання озброєння більшої дальності для запобігання бомбардуванню мирного населення України.

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