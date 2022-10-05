Не раніше осені 2023 року: полковник ЗСУ дав невтішний прогноз щодо закінчення війни

Полковник ЗСУ Віктор Кевлюк вважає, що звільнення усіх територій України відбудеться не раніше ніж за 9-12 місяців. Тобто, війна ще триватиме до осені 2023 року.

Експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк припустив, що війна в Україні ще триватиме щонайменше 9-12 місяців.

Про це експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, Україні потрібно провести для звільнення та деокупації територій принаймні 5-6 наступальних операцій. Одна із них вже відбулася - Харківщина майже повністю звільнена. Зараз там відбуваються стабілізаційні дії звільнених територіях.

"Для того, щоб звільнити всі наші території, нам потрібно ще 8-9 місяців. Між операціями існують певні перерви для перекидання сил, поповнення втрат, нарощення угруповань, формування відповідних оперативних побудов. Я думаю, що потрібно 9-12 місяців для того, щоб закінчити гарячу фазу війни, примусити противника скласти зброю і відмовитися від подальших зазіхань на нашу територію", - вважає він.

Кевлюк наголосив, що варто врахувати, що далі мають бути проведені стабілізаційні операції, щоби переловити ворожу агентуру, диверсантів, відновити комунікації, інфраструктуру, а розмінування може взагалі тривати десятиліттями.

"Тому я думаю, що до осені наступного року війна буде тривати. Далі буде період постконфліктного врегулювання. Від того, яких збитків до того моменту зазнає Російська Федерація, буде залежати, чи будемо ми проводити певні заходи на її території. Бо поки дракону не повибивають зуби, він буде кусатися. Можливо, потрібно буде відвідати місця базування ворожої авіації, яка до нас долітає з Брянської та Ростовської областей, райони, де зосереджені ракетні бригади. Як ми це будемо робити і які сили будемо залучати – це знає лише Генеральний штаб", - прогнозує полковник української армії.

Нагадаємо, Росія тримає напоготові у Чорному морі 5 ракетоносіїв із 32 "Калібрами" на борту.

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