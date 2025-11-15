Не раптовий прорив: в ISW назвали справжні причини, як РФ вдалося досягти успіху в Покровську

Покровськ. / © Getty Images

Наступ армії Росії у Покровську Донецької області став результатом не раптового прориву, а радше результатом виснажливого 21-місячного наступу, в якому брали участь щонайменше 170 тисяч окупантів, та наслідком великих втрат особового складу і техніки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російським військам знадобився 21 місяць, щоб просунутися на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська. Росія перекинула від 170 тис. до 220 тис. військових на Покровський напрямок.

В ISW зауважують, що окупанти вперше розпочали наступ на це місто у лютому 2024-го - після захоплення Авдіївки та почали створювати умови для захоплення прямими фронтальними атаками у березні. Втім, ці зусилля зазнали невдачі, а тому торів восени росіяни перейшли до кампанії обходу.

За повідомленнями, російська армія втратило щонайменше п'ять дивізій бронетехніки та танків у Покровському районі від початку наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023-го та під час посиленого наступу на заході Донецькій області влітку 2024 року.

Загарбник змогли досягти значного прогресу в Покровську та його околицях лише нещодавно, після успішного досягнення часткового ефекту повітряного перекриття навесні-влітку 2025 року, що погіршило стан українських наземних ліній зв'язку, а також - після залучення значної кількості людських ресурсів.

Такі фактори, як погіршення погодних умов у жовтні та листопаді цього року, також сприяли нещодавньому просуванню Росії в Покровську та його околицях, але не були вирішальними причинами.

В ISW зауважують, що багатомісячна кампанія армії Росії з повітряного перехоплення проти українських логістичних підрозділів у безпосередньому та ближньому тилу відіграла більш вирішальну роль у формуванні поля бою. Саме це дозволило ворогу просуватися в Покровську та поблизу нього.

Російські війська змогли ізолювати сектори лінії фронту за допомогою постійних ударів БпЛА та баражуючими боєприпасами. Це змусило ЗСУ застосовувати додаткову тактику захисту, щоб уникнути втрат живої сили та техніки. Ці адаптації ускладнили здатність українських бійців підтримувати оборону. Крім того, розпорошення військових та техніки створило більш прохідну лінію фронту, наголошують американські фахівці.

Постійні російські удари безпілотників по українській техніці змушували військовослужбовців Сил оборони проходити від 10 до 15 км, щоб дістатися до лінії фронту. Це суттєво вплинуло на здатність України своєчасно підкріпити Покровськ живою силою та технікою.

Перехід Росії до тактики БАІ та інфільтрації свідчить про те, що їхні війська змогли виявити вразливості в українській «стіні дронів». Однак оборонний бар'єр «стіна дронів» не застарів і залишається важливим оборонним інструментом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав ситуацію в Покровську “дуже складною”. Однак, з його слів, будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях. Втім, “найважливіше для нас — це наші солдати”, додав президент.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що РФ прагне прорватися до житлової забудови на Покровському напрямку, щоб закріпитися там для розширення зони контролю.