"Не риторика, а план": Зеленський зробив потужну заяву про удари по базах в глибині РФ

Українські удари по військових базах, що розташовані в глибокому тилу країни-агресорки Російської Федерації і які ворог використовує для запуску ракет по цивільних об'єктах в Україні, — це не риторика, а план.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Звісно, якщо ми хочемо виграти, якщо ми хочемо взяти гору, якщо ми хочемо врятувати нашу країну і захистити її — ми повинні зняти усі обмеження. Я говорив про це з партнерами — з лідером Великої Британії, з президентом Сполучених Штатів, з генеральним секретарем (НАТО), з усіма ними", — наголосив Зеленський.

Президент наголошує, що порушує цю тему з конкретними фактами. За його словами, Україна розуміє, звідки російські війська атакують українські міста, а також — де розміщуються різні види озброєння, які РФ застосовує для ударів.

"Якщо вони атакували нас і вбили наших дітей у лікарні, постає божевільне питання: "Чому ми не можемо відповісти і атакувати ці військові бази, з яких винищувачі завдають ударів керованими бомбами або ракетами? Вбивають наших дітей". Тому, для мене — це не риторика, а справжній план. Для наших людей, не лише для солдатів", — сказав Зеленський.

З його слів, Київ очікує відповідних дій від союзників. Президент висловив сподівання, що "друзі-союзники зрозуміють це все".

Також Зеленський наголосив, що отримав гарний сигнал від новопризначеного прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

"Я сподіваюся, що ми ухвалимо такі рішення. Звісно, якщо ми дійсно хочемо, аби Україна була на карті (світу), і щоби не було Путіна, який атакував пів планети, нам потрібно швидко зробити дуже конкретні кроки", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого виступу в Інституті Рональда Рейгана закликав надати Україні можливість знищувати російську авіацію на її території, щоб захистити країну від постійних бомбардувань керованими авіаційними бомбами.

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