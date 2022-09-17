"Не робіть цього": Байден застеріг Путіна щодо застосування хімічної чи ядерної зброї проти України

Масштаб наслідків для Росії залежатиме від масштабу того, що окупанти можуть зробити.

Президент США Джо Байден попередив Володимира Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки.

Про це він заявив в інтерв’ю CBS Evening News.

За його словами, використання Росією ядерної або хімічної зброї передбачатиме певні дії стосовно країн-агресора. Однак американський лідер не уточнив, які саме кроки застосує його країна у відповідь.

У випадку застосування такої зброї Путін та його режим стануть найбільшими вигнанцями у світі.

"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни на щось, чого не було від часів Другої світової", – наголосив Байден.

Раніше стало відомо, що Росія продовжує проводити навчання з розгортання ядерної зброї, тому загроза удару з боку РФ досі залишається.

Жданов: ядерна зброя напоготові, та що треба, щоб змінити хід війни

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