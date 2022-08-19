Не розраховували на тривалу війну: аналітик США пояснив, чому РФ звернулася за додатковими дронами до Ірану

Військовий аналітик Семюель Бендетт з аналітичного центру CNA пояснив, що РФ мала певну кількість військового озброєння, однак вона не була готова до тривалої війни.

За його даними, до початку війни у РФ на озброєнні було лише кілька десятків безпілотників «Оріон» і «Форпост», які вона кинула на український фронт, та їх не вистачило на тривалу війну.

Про це Семюел Бендетт розповів в інтерв'ю "Голосу України".

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"Росія знала, що починає цю війну, маючи дуже невелику кількість сучасних озброєнь. Протягом десяти років російська оборонка, уряд та військова верхівка говорили про те, що потрібні ударні безпілотники та боєприпаси до них. Російська оборонна промисловість не справлялася з цим завданням, тому що дрони досить складно виготовляти. Війна показала, що цих озброєнь потрібно набагато більше. Але виявилося, що за всіх розмов про унікальні зразки та інше, високотехнологічної зброї в Росії недостатньо.

До початку війни Росія мала лише кілька десятків безпілотників «Оріон» і «Форпост», які можна було кидати на український фронт. Звернення Росії до Ірану з метою придбання безпілотників говорить про те, що в Москві не розрахували, скільки триватиме війна. Якби війна справді тривала – як хотів цього Путін – лише кілька тижнів, то все давно б закінчилося", - розповів він.

Бендетт також пояснив, що Путін не звернувся за додатковим озброєнням до Китаю, хоча міг, бо Пекін не передав би їх РФ через відповідь США.

"Я спочатку припускав, що Росія звернеться до Китаю. Але, мабуть, Пекін дуже насторожено ставиться до цього, бо американські санкції можуть торкнутися Китаю. А військова індустрія Ірану вже багато десятків років розвивається під американськими санкціями, незважаючи на які Іран зміг створити багато дуже ходових моделей військових безпілотників, включаючи безпілотники середньої дальності та боєприпаси, що барражують, – їх Росія і хоче отримати. У цьому сенсі Іран підходящий партнер для Росії", - зауважив американський аналітик.

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, адміністрація президента США заявила, що РФ могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.

Згодом представник МЗС Ірану Насер Канаані не підтвердив інформацію про передавання Росії партії бойових безпілотників. Проте керівництво РФ зверталося з таким проханням.

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