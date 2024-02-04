"Не розраховуйте на американців": артилеристи РФ стають зухвалими, а в України закінчуються боєприпаси – Forbes

Українська артилерія зараз відчуває сильний снарядний голод на війні. Якщо влітку 2023 року йшлося про рівність або навіть перевагу української артилерії над російською, то зараз усе навпаки – станом на сьогодні окупаційні війська Росії мають пʼятикратну перевагу. Якщо українські батареї сьогодні випускають близько 2 тисяч снарядів на добу, то російські – 10 тисяч.

Про це пише військовий оглядач Девід Акс у статті Forbes.

Автор нагадує, що допомога США Україні закінчилася наприкінці грудня минулого року. Тим часом республіканці в Конгресі США відмовляються підтримати запит президента Джо Байдена.

"Артилерійські батареї України першими відчули на собі цю зраду", – пише Акс.

"Це тому, що американці були одним із найбільших донорів гаубиць і ракетних установок – і боєприпасів для обох", - зазначає оглядач.

Як пише Девід Акс, російські артилеристи стають зухвалими. Вони не турбуються про ризик того, що українські артилеристи відкриють по них вогонь, і зосереджують свої найбільші гармати та пускові установки для нищівних ударів по українських позиціях у прифронтових містах.

"Рік тому росіяни, ймовірно, не ризикнули б зосередити таку кількість важкого озброєння під відкритим небом на такій маленькій території, так близько до лінії фронту. Українські гаубиці M777 і HIMARS, що мають дальність дії відповідно 24 і 90 км, могли б передати росіян забуттю", – пише автор статті.

Але в умовах скорочення артилерійських і ракетних боєприпасів українська армія зберігає свої снаряди і ракети для найважчих ситуацій – завдання ударів по російських військах і їх транспортних засобах, коли вони збираються прорвати українські лінії.

"На жаль, ця ситуація дає Росії можливість застосувати добре відомий підхід. Це систематичне руйнування населених пунктів, що робить їх незахищеними", – зазначають аналітики Frontelligence Insight.

Така ситуація, зокрема склалася у Марʼїнці на Донеччині, де українські військові тримали оборону майже два роки повномасштабної війни. Проте коли почався снарядний голод, російська артилерія систематично знищила все місто. Нашим захисникам довелося відійти, адже вони не могли продовжувати оборонятися серед самих руїн, а окупанти заявили про "звільнення" Марʼїнки та видали це за "перемогу".

Ближче до фронту українські бригади компенсували своє артилерійське "голодування" тим, що атакували російські полки все більше і більше вибухонебезпечними безпілотними літальними апаратами – десятками тисяч на місяць.

Проте здебільшого FPV-дрони мають дальність дії близько 3 км, тоді як російська артилерія зазвичай стоїть поза зоною їхньої досяжності – на відстані від 15 до 24 км від лінії фронту.

"Найнадійніший спосіб для України відновити артилерійський паритет, запобігти руйнуванню нових міст також є найбільш очевидним – придбати більше снарядів і ракет для своїх гаубиць і пускових установок", - зауважує військовий оглядач.

"Тільки не розраховуйте на американців. Хоча Байден має широкі повноваження пожертвувати надлишки американської зброї без попереднього схвалення Конгресу, неясно, чи ці повноваження поширюються на боєприпаси", – наголошує Девід Акс.

Нагадаємо, окупанти просуваються під Авдіївкою.

Читайте також: