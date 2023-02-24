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Не розслаблятися: експерт пояснив відсутність масованого ракетного удару РФ у річницю вторгнення

Автор
Ігор СеровІгор Серов
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Не розслаблятися: експерт пояснив відсутність масованого ракетного удару РФ у річницю вторгнення

Фото: Associated Press

Станом на п’ятницю, 24 лютого, російська армія накопичила достатній боєкомплект для завдання ракетного удару.

Російські окупанти запланували ракетний обстріл, але, вочевидь, перенесли його на іншу дату. 

Таку думку висловив в коментарі для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи прогнозовану на 24 лютого загрозу масованого ракетного удару. 

“Окупанти станом на сьогодні мають накопичений боєкомплект. Коли вони його використають – це питання часу. Є константою, що він, удар, відбудеться. Те, що сьогодні не відбулось масованого ракетного удару, не варіант, що його не відбудеться взагалі”, - повідомив Коваленко.

Нагадаємо, за інформацією керівника української військової розвідки Кирила Буданова, Росія виробляє протягом місяця 20 ракет. Саме тому спадає інтенсивність обстрілів України.

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Дата публікації
Перегляди
18
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