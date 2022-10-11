"Не розслабляємось": Кім назвав версії, чому Росія сьогодні запускає ракети партіями

Віталій пояснив, що сьогодні стоїть за ракетною атакою Росії.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав три версії, чому сьогодні Росія запускає ракети партіями.

Про це він розповів у відеозверненні, наголосивши, що більшість ракет досить легко збивається.

Так, за першою версією окупанти навмисне випускають ракети малими партіями, щоб тривога була довшою і тримати людей у підвалах.

Друга версія – "прощупують" нашу ППО, щоб завдати масового удару.

Він наголосив, що радіти рано, хоч зараз ЗСУ збивають великий відсоток ракет.

"Ну, і третій варіант – вони просто нелогічні ідіоти", – резюмував очільник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, у вівторок зранку, 11 жовтня, в Україні почалася масштабна повітряна тривога.

Масова повітряна тривога 11 жовтня

У вівторок зранку, 11 жовтня, в Україні почалася маштабна повітряна тривога. Спочатку повідомлялося про запуски ракет з Ту-95 з Каспійського напрямку. Близько 10:00 російська армія запустила ще десять ракет, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Людей просять не нехтувати повітряною тривогою і перебувати в укриттях.

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