"Не розслабляємось": захисниця Азовсталі "Пташка" розповіла про своє основне завдання після обміну

Звільнена з російського полону українська захисниця Катерина Поліщук із позивним "Пташка" звернулася до українців і розповіла, чим буде займатися після лікування.

"Пташка", яку вдалося визволити з полону Росії, наголосила на необхідності подальшої боротьби за кожного українського воїна, який опинився у полоні РФ. Парамедикиня наголосила, що це обов'язок кожного свідомого громадянина.

Про це "Пташка" сказала у своєму Instagram, де опублікувала сторіз-відеозвернення до підписників.

21-річна "Пташка" розповіла, що після нетривалого відновлення має намір продовжувати боротьбу за Україну, за українські землі і українських військових, які перебувають у полоні Росії.

Захисниця "Азовсталі" наголосила, що це першочергово і вона вважає, це своїм завданням і обов'язком. Нині ж каже, що частина її серця залишилася із українськими бранцями у російському полоні.

"Я повернулася, але повернулася не зовсім, адже частина мого серця залишилася там, у російському полоні - українські воїни досі перебувають у цьому пеклі. Тому наше основне завдання - далі боротися за кожного українського воїна. Зараз зовсім трошки я відновлюся і ми будемо продовжувати боротьбу, звільняти українські землі від цієї мокшанської напасті і звільняти українських військових. Це першочергово, це моє завдання і мій обов'язок. І я вважаю, це обов'язок кожного свідомого громадянина - боротися, не зупинятися і бути сильними. Всім дякую. Слава Україні!", - сказала парамедикиня-доброволиця Нацгвардії "Пташка" у сторіз і додала напис "Радіємо та не розслабляємось!".

Захисниця Азовсталі "Пташка" звернулася до українців / Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Слід зауважити, що очільниця патронатної служби "Азова" Олена Толкачова заявила, що звільнені з полону військові перебувають у шокувальному стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

Як повідомлялося, один із звільнених українських воїнів освідчився своїй дівчині просто в лікарняній палаті на третій день після обміну. На поширених відеокадрах видно, як дівчина сидить на лікарняному ліжку у палаті, а коханий-захисник робить їй пропозицію зі словами: "... війну, Золочів. Не знаю, що було складніше. Вийдеш за мене?".

Крім того, у звільненої з полону української медикині Мар'яни Мамонової, яка героїчно боронила Маріуполь, 25 вересня народилася дівчинка.

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