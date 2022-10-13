"Не розслабляємось": Зеленський закликав 14 жовтня особливо дослухатися до сигналів повітряної тривоги

Президент наголосив на важливості свята 14 жовтня для всіх українців, а тому закликав бути надзвичайно обережними, адже ворог цього дня може посилити атаки.

Президент Володимир Зеленський закликав українців бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги завтра, 14 жовтня, в День захисників і захисниць України.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні ввечері, 13 жовтня.

Президент наголосив, що завтра – один із найважливіших днів для українців: Покрова, День захисників і захисниць України.

"Обов'язково відзначимо – кожен на своєму місці. Свято всіх наших воїнів – від давнини до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії", – зазначив він.

Зеленський закликав українців завтра, 14 жовтня, бути особливо уважними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Не розслабляємося! Бʼємо ворога! Дотримуємося правил безпеки! Дослухаємося до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра", – наголосив глава держави.

Ракетний терор Росії

Нагадаємо, що за останні три дні Росія активізувала ракетні удари по території України.

Так, після обіду в четвер, 13 жовтня, РФ атакувала захід України ракетами з Чорного моря та, ймовірно, безпілотниками.

Окупанти у четвер, 13 жовтня, випустили ракети "Калібр" по Україні. В Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що їм вдалося збити чотири російські ракети.