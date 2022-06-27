"Не розуміємо, скільки людей лишається під завалами": голова ДСНС Полтавщини про трагедію у Кременчуці

"Не розуміємо, скільки людей лишається під завалами": голова ДСНС Полтавщини про трагедію у Кременчуці

Сологуб поки не береться прогнозувати, скільки часу ще триватиме рятувальна операція., до гасіння залучили усі наявні сили.

Начальник Головного управління ДСНС у Полтавській області Володимир Сологуб розповів останні новини з Кременчука, де російські окупанти завдали ракетного удару по ТРЦ.

Про це Сологуб сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, площа пожежі в будівлі складає понад 10 тис. кв м. За попередніми даними загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб, проте ця інформація уточнюється і жертв може бути більше.

"Ситуація складна, але розповсюдження пожежі відсутнє. Проводиться гасіння. Кількість загиблих і травмованих точно не можу назвати, адже "швидкі" забрали лише двоє загиблих та 16 поранених, але ми не розуміємо, скільки людей лишається під завалами", - зазначив голова ДСНС Полтавщини.

Зараз на місці працює 18 одиниць техніки, пожежний поїзд та 80 рятувальників. Сологуб поки не береться прогнозувати, скільки часу ще триватиме рятувальна операція.

"За який час пожежа буде ліквідована - теж боюся говорити щось наперед. Труднощі - це розбір конструкції. І зараз долучені не тільки працівники ДСНС, а й працівники поліції, Нацгвардії, військові, комунальники", - підсумував він.

Нагадаємо, що окупанти вдарили ракетами по торгівельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.

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