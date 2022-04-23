"Не розумію лідерів вашої держави": Зеленський розкритикував Грузію за позицію щодо війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання грузинської журналістки про стосунки між нашою країною та Грузією на тлі повномасштабного вторгнення російських війск на територію України.

Президент України заявив, що не розуміє керівництва Грузії, яке відмовляється запроваджуватити економічні санкції проти Росії. Він зазначив, що українці та грузини - це по-справжньому братські народи, а від того й боляче сприймає такі дії з боку грузинської влади.

Про це він сказав 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Я вважаю, що грузинський справді один із найближчих народів до України. Саме грузинський народ. І це починаючи історично, починаючи з першої революції, ми бачили таку велику підтримку. І зараз навіть, коли ми не зрозуміли, скажу вам відверто, і в принципі я можу бути відвертим з грузинами, тому що ми справді братські народи.

І я справді не розумію позицію лідерів вашої держави. Так, я не розумію. І тому я так боляче це сприймаю. І я вважаю, що це того не варте, те, на що вони ідуть. Незапровадження цих санкцій, ці копійки. В історії двох держав, в історії такого сусідства. Незважаючи на кількість кілометрів, ми сусіди. Ми набагато ближчі, ніж ми з Росією.

Ви бачите, у нас з Росією війна. І ми точно не хочемо жодних конфліктів із Грузією. І впевнений, що їх ніколи не буде. Як Грузія вийшла зараз, як вона вийшла на вулиці, як вийшов весь Тбілісі, як він підтримував. І я звертався, і наші люде зверталися, і як ваші люди приїхали сюди і, віддаючи життя своє, воювали, підтримували, гуманітарно допомагали, волонтери, і багато-багато всього за всі ці роки. Ще раз, починаючи від революції, закінчуючи початком війни ще від 2014 року.

Але я не можу зрозуміти поведінки. Я не вчитель, а ваші лідери не учні. Це дорослі люди і точно вже не іграшки. Я не розумію, заради чого. Заради чого? Невпровадження санкцій? Я чув меседжі, що ми повинні захищати свою економіку. Яка економіка? Вже вони відібрали частину території у Грузії. Майже дійшли до Тбілісі. Яка економіка? Все це того не варте, я так вважаю", - розповів голова держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що віра у результативність перемовин з РФ з кожним днем втрачається.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.