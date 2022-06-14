"Не розуміють психологію Путіна": Арестович пояснив, чому заяви західних лідерів лише збільшують агресію кремлівського диктатора

Арестович вважає, що "політика потурання" Заходу лише посилює апетити Путіна у війні з Україною, а зупинити агресора може лише шляхом фізичного знищення.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що бажання Заходу "зберегти обличчя Путіну" лише викликають у президента країни-агресорки думки, що всі все робить правильно.

Про це Арестович заявив 13 червня у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Вони не розуміють психологію Путіна. Психологія Путіна дуже проста. Якщо він у діалозі із Заходом, коли він скоїв усі можливі злочини та оголосив антизахідну війну, яку він веде в Україні, каже Заходу: "Я воюю з вами", а Захід каже йому: "Ми повинні дати вам зберегти обличчя, вас не можна принизити". Як це читається Путіном та його оточенням? "Вони придурки та слабаки без яєць, а ми все робимо правильно і треба продовжувати це робити", - гадають вони. Тобто вся ця "політика потурання" Заходу лише посилює його апетит та бажання довести все до кінця. І зупинить його просте фізичне знищення, для якого потрібна зброя", - заявив Арестович.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов вважає, що далеко не всі західні союзники зацікавлені у перемозі України, вони навіть побоюються перемоги Києва.