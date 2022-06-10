"Не розв'яже українські проблеми": експерт прокоментував ефективність "Залізного купола" у війні з РФ

Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" не може бути достатньо ефективною в умовах війни в Україні через надто велику територію. Адже радіус дії одного комплексу – до 70 км, тож таких систем мало б бути дуже багато.

Водночас вже наявні в України засоби ПРО, наприклад, С-300 або "Бук", могли б забезпечити оборону, якби їх було значно більше.

Про це розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман, повідомляє Obozrevatel.

"Сам по собі для тих умов, для яких створений "Залізний купол", досить ефективний, але в України дуже велика територія", – зазначив він.

Радіус дії одного комплексу становить до 70 км, тож задля перекриття великих територій України, таких системмає бути дуже багато. Проте в самому Ізраїлі на сьогодні є тільки 10 оперативно готових батарей.

"Таким чином, щоб це зробило істотний ефект, цих комплексів в Україні має бути більше, ніж в Ізраїлі. У тих реальних кількостях, в яких він може бути поставлений в Україну, це не розв'яже українські проблеми", – пояснивГендельман.

Водночас він зауважив, що Ізраїль не надає Україні військової допомоги, адже сам фактично постійно перебуває у стані війни, і "керівництво вважає нерозумним відкривати додаткові фронти".

"Можливо, вистачило б і тих систем протиракетної оборони, С-300, "Бук" та інших, які є (в України – ред.), якби їх просто було більше. Потрібні не стільки технологічні прориви, скільки кількість. Як і з усіма іншими озброєннями", – сказав експерт.

Нагадаємо, український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук заявляв, що держава хоче придбати в Ізраїлю "Залізний купол", щоб захистити свої міста і військові об'єкти від російських ракетних ударів. Коментуючи цю заяву, Гендельман сказав, що вона має на меті "привернути увагу до проблеми" ППО в Україні і не більше.

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