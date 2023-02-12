Не Shahed: росіяни запустили по Дніпропетровщині дрон-розвідник та повітряні кулі з відбивачами - ЗСУ

По російському дрону відпрацювала ППО.
Російські окупанти ввечері, 12 лютого, не запускали по території України іранські дрони. Загарбники для атаки обрали розвідувальний безпілотник та повітряні кулі з кутовими відбивачами.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Інформація про застосування противником "шахедів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. По ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід". Результат уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який також попереджав про удари іранськими дронами, після повідомлення Повітряних сил зауважив, що ворожі цілі летіли на висоті 400 метрів.
"Хоча всяке може бути. І слава Богу", - уточнив Кім.
Нагадаємо, ввечері, 12 лютого у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях була оголошена повітряна тривога. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляли про загрозу ударів іранськими дронами.
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