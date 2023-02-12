Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Не Shahed: росіяни запустили по Дніпропетровщині дрон-розвідник та повітряні кулі з відбивачами - ЗСУ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
3821
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Не Shahed: росіяни запустили по Дніпропетровщині дрон-розвідник та повітряні кулі з відбивачами - ЗСУ

Фото: Associated Press

По російському дрону відпрацювала ППО.

Російські окупанти ввечері, 12 лютого, не запускали по території України іранські дрони. Загарбники для атаки обрали розвідувальний безпілотник та повітряні кулі з кутовими відбивачами. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

"Інформація про застосування противником "шахедів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. По ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід". Результат уточнюється", - йдеться у повідомленні. 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який також попереджав про удари іранськими дронами, після повідомлення Повітряних сил зауважив, що ворожі цілі летіли на висоті 400 метрів. 

"Хоча всяке може бути. І слава Богу", - уточнив Кім. 

Нагадаємо, ввечері, 12 лютого у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях була оголошена повітряна тривога. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляли про загрозу ударів іранськими дронами.

Читайте також:

Українські дрони "Довбуш", американські чіпи в БПЛА росіян, дивне рішення Маска - Володимир Яценко

Українські дрони "Довбуш", американські чіпи в БПЛА росіян, дивне рішення Маска - Володимир Яценко

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3821
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація