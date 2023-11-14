Не шкодують людей: у ЗСУ розповіли про тактику окупантів під Бахмутом

Окупанти перекидають на Бахмутський напрямок підрозділи "Шторм-Z" та свіжомобілізованих.

Росія під Бахмутом не шкодує особовий склад і продовжує "мʼясні штурми" позицій ЗСУ.

Про це повідомив пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков в ефірі одного із українських телеканалів.

За його словами, окупанти перекидають на Бахмутський напрямок підрозділи "Шторм-Z" та свіжомобілізованих, яких кидають у "м'ясні штурми".

"Окупанти застосовують для штурмів безпосередньо людський фактор. Тобто, зараз ми знову спостерігаємо повтор мʼясних штурмів, які ми бачили раніше. Минулого тижня в напрямку Кліщіївки в складі однієї роти окупанти саме так і намагались атакувати наші позиції. Особовий склад вони просто не шкодують", - розпові він.

Попри те, що люди для РФ - розхідний матеріал, техніку вони шкодують.

"Вони дуже часто окопують свою техніку. Втім, є випадки, коли для атак окупанти використовують важку броньовану техніку. Також на Бахмутському напрямку окупанти поповнюють свої підрозділи свіжо мобілізованими", - сказав Калашніков.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під Бахмутом окупанти намагаються відбити втрачені позиції.

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