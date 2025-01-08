Не сховатися, не втекти: Третя штурмова показала ліквідацію ворожої піхоти скидами з дронів (відео)

За допомогою тепловізора пілоти Третьої штурмової знаходять росіян в лісосмугах на Харківщині. Після виявлення скупчень живої сили сховатись чи втекти далеко окупантам від справедливої кари вже не вдасться.

Про це пише 3-тя окрема штурмова бригада.

Прицільні скиди з неба — і окупант 300-й або 200-й. Це робота бійців з підрозділу Mosquitos.

Раніше українські бійці "привітали" окупантів зі святами на Торецькому напрямку. Ударні дрони відшукали ворожу піхоту, техніку й озброєння армії РФ, щоб доставити "подарунки", на які вони заслужили.

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