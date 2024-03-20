Не штурмовик та піхотинець: які посади найбільш затребувані у ЗСУ - назвав командир ''Вовків Да Вінчі''

Зараз на фронті насамперед необхідні військові, які б уміли вправно користуватися засобами РЕБ.

Про це розповів командир батальйону ''Вовки Да Вінчі'' Сергій Філімонов в інтерв'ю LIGA.net.

"Яким би ти не був підготовленим, скільки б у тебе не було PVSів, каліматорів, крутої форми чи навушників – проти FPV-дрона ти нічого не зробиш. Якщо в тебе не буде сильного ребівця, який тебе захищатиме. Проти ворожої піхоти ти не зможеш стріляти більше кількості свого боєкомплекту. Або проти ворожої артилерії без хорошої "контрбатерейки" жоден спеціаліст не зможе стояти на позиції", - пояснив він.

Командир ''Вовків Да Вінчі'' додав, що найменше вони зараз потребують штурмовиків та простих піхотинців.

"Це буде дивно, але я намагаюся якомога менше шукати штурмовиків та простих піхотинців. По-перше, я зацікавлений в тому, щоб ті люди, які вмотивовані та хочуть навчатися, йшли на посади саперів, оперaторів БпЛА, танкістів, артилеристів тощо, у взводи і роти бойового забезпечення чи просто забезпечення", - підкреслив він.

Водночас він не заперечив, що дійсно існує брак піхоти. Це частково закриває примусова мобілізація, але "є питання до якості".

"Я повторюсь, бо це зaкон: кожному командиру важливіше, щоб в нього був фахівець-артилерист, який вміє точно попадати, рахувати і подружиться із системою. Aбо креативний інженер, який вибудовуватиме вибухові/невибухові загородження, які ворогу буде важко подолати. Рота/взвод вогневої підтримки, які не допустять, аби на позиції підійшов ворог", - зазначив він.

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