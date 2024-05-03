"Не сьогодні і не завтра": аналітики спрогнозували, коли росіяни зможуть захопити Часів Яр

Все залежить від формування резервів і постачання допомоги від Заходу, вважють експерти.

Українська розвідка виділила три спроби РФ дестабілізувати Україну, щоб домогтися перемоги. Оцінки українських та американських розвідслужб щодо становища на передовій узгоджуються з прогнозом Інституту вивчення війни про те, що ЗС РФ можуть захопити Часів Яр, але навряд чи захоплять великі українські міста.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник очільника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist 2 травня сказав, що перша спроба дестабілізувати Україну зводиться до військових операцій, спрямованих на те, щоб скористатися поточною нестачею матеріального забезпечення та особового складу.

Росіяни, за словами Скібіцького, знали, що квітень і травень будуть складними місяцями для української армії. ЗС РФ спробують виконати своє завдання із захоплення Донецької та Луганської областей, а російське командування прагне до перемоги на полі бою до 9 травня або до візиту президента РФ Володимира Путіна до Пхеньяна в середині травня.

Скібіцький зазначив, що наразі зусилля України зосереджені на Часовому Яру, де, за оцінками ISW, у російських військ найбільше можливостей, щоб досягти операційно значущих цілей.

"І хоча падіння міста, ймовірно, питання часу, все ж ЗС РФ не захоплять його сьогодні або завтра. Усе залежатиме від наявних у ЗСУ резервів", - вважають експерти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти скаржаться, що ЗСУ масово знищують їх у районі Часового Яру.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт пояснив тактику росіян біля Часового Яру.

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