Не спринт, а марафон: боєць ЗСУ вважає, що 90% чоловіків України будуть воювати

Військовий закликає українців не сподіватися, що перемога настане буквально завтра і порівнює нашу боротьбу з марафоном.

Доброволець, військовий із міжнародним досвідом Денис Квебек вважає, що більшість чоловічого населення України рано чи пізно буде брати участь у війні.

Про це він заявив в інтерв'ю youtube-каналу "Віддушівдушу".

"Зараз відповідальність за ситуацію в країні – на кожному із чоловіків. Залучення тієї категорії чоловіків, які досі не залучені до війни, це лише питання часу", – каже доброволець.

На його думку, 90% чоловічого населення України має бути готовим до того, що вони братимуть пряму участь у війні.

"Вони не зможуть "відпетляти"... Вони мають бути готові. Скільки з них дійсно потрапить на фронт – питання часу і перебігу бойових дій. Але те, що вагома частина досі не бере участь – вона братиме. Це факт. Тому що з тієї сторони постійно йдуть набори для участі у бойових діях, і незрозуміло, який формат бойових дій буде за три місяці, за шість місяць, за рік.

Я окремо виділяю людей, які творчі, які дійсно щось приносять для суспільства попри війну. Але залишається вагома частина чоловічого населення, яка взагалі нічого не робить. Вони нічого не приносять для суспільства. Ця категорія має бути абсолютно свідомо готова до того, що вони рано чи пізно братимуть пряму участь в боях. Не всі зможуть відкупитися", – каже Квебек.

Військовий закликає українців не сподіватися, що перемога настане буквально завтра і порівнює нашу боротьбу з марафоном.

"Багато людей вже говорять про швидку перемогу – я не знаю, звідки вони це беруть. По-перше, що таке перемога, яка вона має бути. Люди мають зрозуміти, що у нас не спринт, у нас – марафон. І ми не пробігли ще й половину марафону", – підсумував він.

Раніше відомі українські військові попередили українців, що, ймовірно, воювати доведеться усім чоловікам.

Зокрема, офіцер ЗСУ Мирослав Гай попередив українців, що якщо війна затягнеться, то воювати будуть всі.

Очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут теж вважає, що у цій війні рано чи пізно всі будуть служити в армії — від журналістів до будівельників, від ремонтників до геймерів.

Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним "Бот" попереджав, що на війну потраплять всі військовозобов'язані, тому краще почати готуватися до цього вже зараз.

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