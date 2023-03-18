"Не ставтеся до ЗСУ, як до футбольної команди": український військовий – про ажіотаж довкола контрнаступу

Фірсов наголосив, що ворог збудував серйозні укріплені райони. Тому навіть на те, щоб відбити "невеличку посадку", витрачається багато сил.

Колишній нардеп, а зараз – військовий 109-бригади територіальної оборони Єгор Фірсов закликав українців з відповідальністю ставитися до розмов про контрнаступ ЗСУ.

Про це він написав у Facebook.

"Кажу відверто – мене починає дратувати те, що з кожного кута я чую про "контрнаступ", – пише Єгор Фірсов. – Де б не відкрив відео чи текст – скрізь "компетентна" інформація про контрнаступ".

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За словами військового, багато українців думають, що контрнаступ буде за аналогією операції на Харківщині, коли майже без втрат звільнили 150 населених пунктів.

Проте Фірсов наголошує: зараз ситуація зовсім інша. Ворог зробив висновки, збудував серйозні укріплені райони, проводить відеоспостереження на всій лінії фронту 24 години на добу.

"Це я не до того, що не треба звільняти території. Я до того, що не варто ставилися до ЗСУ, як до футбольної команди, спонукаючи оплесками і гаслами до бою. Ви не уявляєте скільки сил і поту витрачається на те, щоб відбити у ворога невеличку посадку в 300 метрах від твоїх позицій. А люди чомусь сприймають контрнаступ так легко, ніби це схопив автомат – "тра та та" і в дамках", — зазначив екснардеп.

Він запевнив, що контрнаступ звісно буде. Але тоді, коли командування побачить можливість для нього і закінчить серьйозно підготовку.

"Може весною, може влітку чи восени, а може і завтра. Але коли б він не почався, ми маємо ставитись до розмов про нього з відповідальністю. Тому що слова формують суспільну думку, а суспільна думка впливає на рішення політиків, в тому числі і західних. Політики ж, у свою чергу, ставлять завдання військовим. І якщо ці завдання продиктовані очікуваннями електорату, а не можливостями армії і воєнною доцільністю, то це – багато крові, життів і розчарувань", – пояснив Фірсов.

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