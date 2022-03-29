Дефіцит овочів в РФ, нова хакерська атака Anonymous та звільнення з полону автора легендарної фрази: позитивні новини за 29 березня

Дефіцит овочів в РФ, нова хакерська атака Anonymous та звільнення з полону автора легендарної фрази: позитивні новини за 29 березня

Серед позитивних новин, які не можуть не втішати українців - хакери Anonymous знищили дані російської цивільної авіації, російські загарбники втікали від ЗСУ, як ганебні щури тощо.

В Україні триває 34-й день героїчного протистояння проти російських окупантів. Незважаючи на тривалий час боротьби зі злом, українці - це незламний народ, який навіть у важкий час знайде моменти на гумор.

ТСН.ua зібрав позитивні події, які трапилися впродовж 29 березня в Україні та світі загалом. Історії, які підняли бойовий дух, настрій та завзяття кожного українця.

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ЗСУ знищили "гордість" окупантів ㅡ броньований КамАЗ "Тайфун"

Українські захисники продовжують завдавати колосальних втрат російським окупантам, які вторглися на українські землі. Цього разу під знищення, за даними Генерального штабу ЗСУ, потрапив броньований автомобіль РФ підвищеної захищеності - Камаз "Тайфун". Цей вид транспорту є гордість для "другої армії світу".

"Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP - захищений від мін та засідок. Українські воїни зробили його унікальним - такий вигляд він точно ще не мав ніде у світі", - йдеться в повідомленні.

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Найбільша американська компанія припиняє постачання засобів особистої гігієни до РФ

Відома американська компанія Johnson & Johnson вирішила вжити додаткові заходи щодо Росії через подальшу військову агресію проти України. Компанія призупиняє експорт засобів особистої гігієни до РФ. Так, до низки інших популярних брендів, які виготовляють косметику та санітарно-гігієнічні товари, додалася ще одна. Скоро можна очікуватии на дефіцит засобів особистої гігієни.

"Ми залишаємось непохитними у нашій підтримці – включно з гарантією роботи, транспортом, житлом та фінансовою допомогою – для наших працівників та їхніх сімей в Україні", - наголосили у пресслужбі компанії.

Звільнений з полону прикордонник, автор легендарної фрази про "русскій воєнний корабль" повернувся додому

Прикордонник Роман Грибов, захисник острова Зміїний, автор вже легендарної фрази про "русскій воєнний корабль", повернувся з полону додому. Український "класик" разом з побратимами перебував у полоні майже від перших днів війни. Очільник Черкаської ОДА Ігор Табурець 29 березня зустрівся з Романом та вручив відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".

ФОТО: Ігор Табурець

Хакери Anonymous знищили дані російської цивільної авіації

Хакери міжнародної спільноти Anonymous не втомлюють тішити душу українців новими справами. Цього разу хакери здійснили потужну кібератаку на сервери Управління цивільної авіації Росії. З серверів стерли усі документи, файли, дані реєстрації літаків та листи. Після цього втручання Росавіація перейшла на паперовий документообіг. Як повідомляють українські "помічники" у боротьбі проти РФ, загалом було стерто близько 65 терабайт даних.

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Російські загарбники втікали від ЗСУ, як ганебні щури

Російські військові втікають від Збройних сил України куди очі бачать, як ганебні щурі. Про це світчить чергова перехоплена розмову окупантів, яких відтіснили з Миколаєва до Херсону. Вони дають один одному поради "не геройствувати і не висовуватися, бути з головою". Вони перелякані і прагнуть лише відступати.

"Говорять, що в перші дні війни бігали по полях "як ганебні щури", оскільки навіть їхні командири не знають, які насправді в них цілі та завдання", - йдеться у повідомленні.

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У російських ритейлерів почалися труднощі із закупівлею овочів

Торгові мережі в РФ зіткнулися з труднозами постачання овочів відкритого ґрунту та різким зростанням цін на них. Зокрема, йдеться про капусту, моркву та буряки.

Як повідомляються, від 1 до 27 березня ціни на капусту у постачальників зросли вдічі - а саме на 56%, на моркву - на 47%, на буряк - на 62%. Так, за підрахунками на основі даних онлайн-вітрин, у Москві ціни на капусту зросли до 89-130 руб. за 1 кг, на моркву до 49,9-59,5 руб. за 1 кг.

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