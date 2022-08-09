Не тільки південний фронт: військовий експерт назвав ще один напрямок, на якому можуть наступати ЗСУ

Саме там були найелітніші російські підрозділи, проте зараз частину з них перекинули на південний фронт.

Про це в етері ТСН.19:30 сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко

"Мені реалістичніше видається можливість просування у напрямку Ізюму. Якщо ми говоримо про ті сили та можливості, які відкриваються перед українськими підрозділами. У травні на Ізюмському напрямку концентрувались найелітніші підрозділи російських військ, які намагались наступати на північну частину Донбасу. Зараз вони в силу того, що не можуть продовжувати такі наступальні дії, бо зазнали втрат і частину з них перекинули на південний напрямок, то це створює певні можливості та перспективи для наших сил. І якщо подивитись уважно на карту, уже певні тактичні успіхи у наших захисників є", - пояснив Мусієнко.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США підтверджують повідомлення, що Росія почала переміщати свої війська на південь, зокрема на Запорізький та Херсонський напрямок. Найімовірніше, російська армія готується йти в наступ.

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