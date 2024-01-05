Не тільки "репресії", але й "мотивація": нардеп пояснив, як можуть змінити законопроєкт про мобілізацію

Деякі положення з законопроєкту про мобілізацію приберуть. Це потрібно, аби українці не “пішли в тінь”. Це може вплинути загально на мобілізацію та податки.

Про це в ефірі "1+1" повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Ми абсолютно чітко розуміємо, що мобілізація потрібна. Війна іде і ворог наш не збирається зупинятися. І на жаль, нам потрібно поповнювати наші війська. Але поповнювати не на будь-яких умовах. І ми маємо розуміти, що поповнення війська – це десь втрати економіки. Ми маємо розуміти, що ті засоби чи ті методи, які застосовуються в цьому новому законі про мобілізацію, по-перше, не порушують Конституцію, тому що і такі норми були. По-друге, що такі норми не будуть призводити до значних втрат в економіці”, - наголосив Єгор Чернєв.

За його словами, депутати можуть прийняти будь-які репресивні методи, але це призведе до того, що українці “підуть в тінь і держава не отримає ані мобілізаційного ресурсу, ані податків”.

“На жаль, були норми, які недостатньо пропрацьовані. Тим більше, що цей законопроєкт охоплює багато сфер... Наша задача – щоб це був збалансований законопроєкт, не репресивний. Так, там мають бути все ж таки якісь репресивні заходи, але більше – мотиваційних заходів, які будуть мотивувати людей і які не будуть впливати на економіку”, - підкреслив Чернєв.

Він також додав, що завтра комітет весь день буде обговорювати економічно-фінансові питання щодо цього законопроєкту.

"Є норми, які не відповідають Конституції і вони точно не будуть прийняті. По-друге, так, у нас воєнний стан і деякі права можуть бути обмежені, але в даному випадку – точно не ось ці економічні, про які говоряться", сказав Єгор Чернєв.

Нагадаємо, що Стефанчук заінтригував можливими змінами в законопроєкті про мобілізацію і розповів, коли його розглянуть в Раді.

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