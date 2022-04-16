"Не треба буде принижуватися і просити гроші": Зеленський закликав українців повертатися додому та запускати економіку

"Не треба буде принижуватися і просити гроші": Зеленський закликав українців повертатися додому та запускати економіку

Зараз дефіцит українського бюджету щомісяця становить сім мільярдів євро.

Українцям, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення Росії, необхідно повернутися додому, щоб підтримувати економіку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з українськими журналістами.

За словами глави держави, потрібно готуватися до всіх можливих сценаріїв і не чекати, доки закінчаться обстріли. Зараз дефіцит українського бюджету щомісяця становить сім мільярдів євро.

"Це зарплати, пенсії, соцпідтримка. У нас дефіцит сім мільярдів євро. Складна ситуація. Ці суми знають усі: США, Євросоюз, Британія. І, до речі, наприкінці місяця зможемо побачити, як нас підтримують ті чи інші партнери", - розповів голова держави.

Він також додав, що партнери будуть допомагати Україні і надалі, водночас не потрібно розраховувати на постійну економічну підтримку. Тому він закликає повертатися українців додому та запускати бізнес.

"Ніхто вам точної відповіді не дасть. Чи можуть повернутися росіяни? Можуть. Але чи потрібно, щоб працювало місто Київ? Сто відсотків. Ці сім мільярдів євро, про які я казав раніше - для нашої держави це нічого. Якщо люди будуть працювати, нам не треба буде принижуватися і просити якісь гроші. Для цього треба, щоб країна працювала і жила", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що окупанти примусово вивезли до РФ понад 50 жителів міста Ізюм.

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